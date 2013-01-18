В Крыму задержали разыскиваемых экстремистов «Хизб-ут-Тахрир»
18 января 2013, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]
Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в АРК задержали экстремистов религиозно-политической партии, которые длительное время находились в межгосударственном розыске.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
«Известно, что один из мужчин был лидером, а другой активным участником организации, пропагандирующей экстремистские идеи, одной из религиозно-политических партий», - уточнили правоохранители.