В Крыму задержали разыскиваемых экстремистов «Хизб-ут-Тахрир»

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в АРК задержали экстремистов религиозно-политической партии, которые длительное время находились в межгосударственном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Известно, что один из мужчин был лидером, а другой активным участником организации, пропагандирующей экстремистские идеи, одной из религиозно-политических партий», - уточнили правоохранители.

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