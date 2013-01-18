Мирон распоряжался на похоронах Деда Хасана, он и станет лидером клана

Криминальный клан убитого «вора в законе» Деда Хасана возглавит его племянник Дмитрий Чантурия по кличке Мирон. С позднего вечера четверга с Асланом Усояном прощались на Троекуровском кладбище Москвы.

Воры в законе и криминальные авторитеты в ночь на пятницу простились с Дедом Хасаном.

Всех прибывших проститься с Дедом Хасаном встречал его племянник Дмитрий Чантурия, он был распорядителем на похоронных мероприятиях. В криминальных кругах это значит очень многое. Один из оперативников рассказал, что ситуация похожая, как во времена СССР при похоронах генсеков КПСС: кто распорядитель, тот и станет новым генсеком, передает ИА Росбалт.

Согласно этой информации, Мирон возглавил клан Деда Хасана.

Место, где похоронят Усояна, пока точно не названо. Предположительно, в Грузии.

Проводится расследование убийства криминального авторитета.

Профессиональный киллер Алексей Шерстобитов оценил работу убийцы вора в законе Деда Хасана как "безобразную".