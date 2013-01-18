Керчанин, который «просто так» заминировал отель, проведет в тюрьме 2,5 года

Керченский городской районный суд вынес приговор в отношении керчанина, который сделал ложное сообщение о заминировании отеля.

Этим он парализовал работу нескольких предприятий, передает пресс-служба крымской прокуратуры.

Надзорным ведомством полностью доказана в суде вина лже-минера в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») УК Украины.

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