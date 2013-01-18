Керчанин, который «просто так» заминировал отель, проведет в тюрьме 2,5 года
18 января 2013, 18:25 [ «Аргументы Недели» ]
Керченский городской районный суд вынес приговор в отношении керчанина, который сделал ложное сообщение о заминировании отеля.
Этим он парализовал работу нескольких предприятий, передает пресс-служба крымской прокуратуры.
Надзорным ведомством полностью доказана в суде вина лже-минера в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 («заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности») УК Украины.