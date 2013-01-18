В Керчи похоронили жертв тройного убийства
18 января 2013, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]
В Керчи сегодня, 18 января, похоронили жертв тройного убийства.
Семилетнюю Свету и двухлетнего Володю похоронили на центральном городском кладбище, в «детском секторе». Бабушку детей, Татьяну ПОДПАЛО, - в другой части кладбища, передает «Аргументов недели – Крым» в Керчи.
На похоронах были только родственники и близкие друзья. Люди плакали и долго не могли проститься с погибшими. Знакомые и соседи до сих пор не могут поверить в происходящее.