В Керчи похоронили жертв тройного убийства

В Керчи сегодня, 18 января, похоронили жертв тройного убийства.



Семилетнюю Свету и двухлетнего Володю похоронили на центральном городском кладбище, в «детском секторе». Бабушку детей, Татьяну ПОДПАЛО, - в другой части кладбища, передает «Аргументов недели – Крым» в Керчи.



На похоронах были только родственники и близкие друзья. Люди плакали и долго не могли проститься с погибшими. Знакомые и соседи до сих пор не могут поверить в происходящее.

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