Профессиональный киллер оценил работу убийцы Деда Хасана

Профессиональный киллер Алексей Шерстобитов оценил работу убийцы вора в законе Деда Хасана как "Безобразную". В криминальных кругах Шерстобитов известен как Леша Солдат. Он отбывает срок за 12 убийств и покушений.

Шерстобитов рассказал из своего опыта, что стрелок работал не дальше 100 м - это стандартное расстояние для упражнения в стрелковых подразделениях для автоматической стрельбы из автомата через открытый прицел, пишет "Московский комсомолец".

Узнав, что в Деда Хасана, предположительно, стреляли из стрелкового комплекса "Вал", из шести выстрелов одно попадание, Леша Солдат отметил: "С такого аппарата, с такого расстояния работа безобразная, но судят по результату". Он подчеркнул, что "раненая женщина (если это не рикошет) - недопустимая оплошность".

Он убежден, что и в Япончика, и в Деда Хасана первый раз стрелял человек неподготовленный и неуверенный в точности своей стрельбы и в оружии. Шерстобитов - автор автобиографической книги "Ликвидатор. Исповедь легендарного киллера".

По версии экспертов, Аслана Усояна мог убить либо бывший спецназовец, либо спортсмен-биатлонист.

Женщина, пострадавшая при нападении на криминального авторитета в тяжелом состоянии. В пятницу ее оперировали. Скорее всего, она останется инвалидом.