В Петербурге при ограблении ювелирного магазина похищены чемоданы драгоценностей

В Петербурге в четверг вечером неизвестные в Калининском районе ограбили ювелирный магазин, утащив два чемодана драгоценных украшений. Около 20 часов трое неизвестных вошли в магазин «Электротовары», расположенный в доме № 117 по Гражданскому проспекту.

Преступники ворвались в ювелирный отдел ООО «Талисман» и, угрожая пистолетом 54-летней продавщице, открыто похитили два дипломата с ювелирными изделиями, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Уходя, разбойники подперли дверь отдела палкой снаружи. Перечень похищенного и сумма устанавливаются.

Отметим, ювелирный магазин оборудован охранной сигнализацией и КТС, выведенной на пульт частного охранного предприятия. Сигнал тревоги поступил в 19:54, группа задержания прибыла в 20:03. Охранников в магазине в момент ограбления не было.

В ювелирном отделе установлены камеры видеонаблюдения. Проводится расследование.