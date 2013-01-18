Спортивного тренера хотят арестовать за домогательства к 10-летней воспитаннице

После январских праздников 45-летний петербуржец сообщил о преступлении. На выездных сборах 3-13 января тренер по ушу Дмитрий Симаков якобы приходил к его дочери в номер, раздевался.

Возбудили уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". - Вы, наверное, что-то путаете, - заявлял он корреспонденту «Комсомолки». – Я не понимаю, о чем вы говорите. 30-летнего Симакова задержали через пару дней. Он не скрывался. Как выяснила "Комсомолка", поначалу к заявлению отца отнеслись настороженно. - Телесных повреждений не было. Версия о преступлении строилась на словах потерпевшей и ее подружки из соседнего номера, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Психолог после обследования заключил, что сценарий надругательства правдоподобный. Потерпевшая в силу возраста не могла выдумать и оклеветать тренера. После приезда из Москвы она в первую очередь рассказала о приставаниях не родителям, а няне. - Решаем вопрос об избрании в отношении Симакова меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения, - сообщили в главном следственном управлении СК по Петербургу. Дмитрий Симаков – главный тренер сборных команд по ушу. Это единственная сборная, которая представляет Красносельский район на соревнованиях. На сайте организации опубликовали несколько грамот тренера. Например, есть от ЗакСа Петербурга «за высокую степень мастерства и творческий подход к обучению подрастающего поколения».

Симаков окончил таможенную академию в 2005 году по специальности "юриспруденция". Тренером работал с 2008-го. У него занимались мальчики и девочки 5-16 лет. - Есть информация о причастности Симакова к аналогичным преступлениям, среди возможных жертв - только девочки, - пояснил источник. - Осенью 2012 года он, кстати, озвучил родителям планы по строительству уникальной школы ушу в Петербурге и намекнул на конкурентов. Дескать, помешают ему любыми способами, вплоть до обращения в силовые структуры. Его слова и задержание не связаны.