Криминальные авторитеты простились с Дедом Хасаном ночью

Воры в законе и криминальные авторитеты в ночь на пятницу простились с Дедом Хасаном, убитым в центре Москвы в среду днем. По слухам, с криминальным авторитетом Асланом Усояном начали прощаться поздно вечером в четверг, и прощание проходило всю ночь.

В криминальной среде принято не приходить на похороны, а прощаться с товарищем ночью, накануне проводов в последний путь. Как стало известно ряду СМИ, оперативники отслеживали и контролировали ситуацию, чтобы не допустить возможных конфликтов во время прощания с Дедом Хасаном. Семья убитого в Москве Усояна просит власти Грузии разрешить похоронить его на Родине.

Криминальный авторитет Аслан Усоян был убит в среду днем одним выстрелом при выходе из ресторана на Поварской улице в центре Москвы. Еще две пули попали в официантку, оказавшуюся на месте происшествия случайно. Женщина получила тяжелые ранения, находится в больнице. Ее состояние ухудшается.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.