Раскрыты обстоятельства убийства в Балашихе предпринимателя и его дочери

Сегодня в Москве задержаны члены преступной группы, подозреваемые в совершении нескольких убийств, в том числа, в убийстве в Балашихе 59-летнего предпринимателя его 29-летней дочери, следствие продолжается. Двойное убийство в Балашихе произошло в декабре 2012г.

При оперативном сопровождении ГУ МВД России по Московской области задержаны четверо подозреваемых в совершении данного преступления, в том числе исполнитель убийства и заказчик двойного - муж убитой предпринимательницы.

У исполнителя убийства в ходе обыска обнаружен и изъят пистолет ТТ, из которого предположительно было совершено убийство, оружие направлено для производства баллистической экспертизы.

Следствие считает, что 28-летний супруг предпринимательницы, он же заказчик ее убийства и убийства ее отца, не желая делить имущество в связи с предстоящим разводом, за денежное вознаграждение в размере 450 тыс. рублей заказал преступление.

Задержанные проверяются на причастность к ряду других тяжких преступлений.