Сотрудник ИК-8 УФСИН по Ямало-Ненецкому округу подозревается в получении взятки

Следственными органами СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела безопасности ФКУ ИК-8 УФСИН России, подозреваемого в получении взятки.

Следствие считает, что в октябре 2011 года подозреваемый с помощью посредника, отбывающего наказание в ИК-8, получил взятку в размере 70 тысяч рублей, деньги были отданы за незаконное оформление документов на условно-досрочное освобождение осужденного.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, следствие ведется.