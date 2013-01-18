В Курганской области в общежитии пединститута найдено тело новорожденного, тело ребенка обнаружено в мусоропроводе, следователи начали доследственную проверку, ведется опрос жильцов общежития.

Страшная находка сделана накануне, 17 января, в мусоропроводе студенческого общежития ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт» в городе Шадринск.



"Тело новорожденного было обнаружено работником общежития при очистке мусоропровода завернутым в полиэтиленовые пакеты", - сообщает сайт СКР.



Тело младенца направлено на судебно-медицинское исследование, следствием принимаются меры к установлению матери ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.