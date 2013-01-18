Следователи продолжают работу на месте нападения на худрука Большого театра

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте нападения на худрука Большого театра Сергея Филина, в лицо главному балетмейстеру главного театра России накануне поздно вечером неизвестный в маске плеснул кислотой, Филин с ожогами госпитализирован.

Чрезвычайное происшествие произошло на Троицкой улице около 23.40. Потерпевший госпитализирован с ожогами лица и глаз третьей степени, он в сознании, его жизни угрозы нет, по оценке медиков, на восстановление Сергею Филину потребуется не менее полугода.

Близкие и коллеги уже сообщили в полицию, что в адрес Сергея Филина поступали угрозы по телефону.