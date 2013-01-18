Похороны Деда Хасана будут закрытыми и пройдут в Грузии

Похороны криминального авторитета Деда Хасана будут закрытыми и пройдут в Грузии, АН напоминают, что Дед Хасан, родившийся в Тбилиси в 1937 году, по состоянию на 2009 год был лидером кавказских организованных преступных групп.

Ранее сообщалось, что похороны Аслана Усояна (настоящее имя вора в законе) состоятся на Даниловском кладбище в Москве, однако, по новым данным ряда СМИ, семья Усояна просит власти Грузии похоронить вора в законе на территории его Родины.

Дата похорон Деда Хасана (этнического курда) и точное место их проведения пока не названы.