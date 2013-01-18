В Москве произошло покушение на балетмейстера Большого театра

Ужасное по дерзости и замыслу преступление произошло в Москве в четверг вечером, неизвестный в маске совершил покушение на балетмейстера Большого театра Сергея Филина, в лицо деятеля культуры плеснули кислотой.

И хотя многие коллеги и близкие люди Филина знали об угрозах, поступавших регулярно в последнее время в адрес Сергея Филина, реального и столь бесчеловечного преступления в отношении балетмейстера Большого театра Москвы никто не ждал.

Медики диагностировали у потерпевшего ожоги лица и глаз третьей степени, Сергей Филин в сознании, покушение на деятеля культуры произошло около 23.40, когда он после вечера,, посвященном юбилею Станиславского, в МХТ им. Чехова, подходил к своему дому на Троицкой улице.

Неизвестный, обливший Сергея Филина кислотой, был в маске, задержать его не удалось, обстоятельства покушения на Филина выясняет полиция.