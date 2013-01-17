В Санкт-Петербурге задержана за крупную взятку налоговый инспектор

В Санкт-Петербурге задержана за крупную взятку инспектор одного из районов города. Женщина была задержана сотрудниками полиции при получении взятки в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя, сообщается на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 35-летняя Наталья Митюхина пообещала предпринимателю скрыть выявленные в ходе проверки нарушения. А в случае отказа она угрожала обвинить бизнесмена в нарушениях законодательства и уклонении от уплаты налогов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере с вымогательством взятки". Следствие ходатайствует об аресте Митюхиной.