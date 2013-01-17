В Волгоградской области задержан главарь банды, нападавшей на дальнобойщиков

В Волгоградской области задержан главарь банды, которая долгое время наводила страх на дальнобойщиков, маршрут которых пролегал через Красноармейский и Светлоярский районы.

Алгоритм действий преступников был отработан до мелочей. В ночное время на легковом автомобиле они догоняли транзитный транспорт. И пока водитель держал движущееся авто вплотную к большегрузу, пассажир через окно вылезал на ее капот, и срывая пломбы с трейлера, проникал в кузов.

Добычей подозреваемых становился груз, перевозимый дальнобойщиками. Они не гнушались ничем – консервами, меховыми изделиями, медикаментами, запчасти ХИАБ, автозапчастями, конфетами, мелкой бытовой техникой, одеждой. А так как преступники специально действовали глухой ночью и практически на пустом шоссе, то сопротивление водитель им оказать не мог.

И вот теперь в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления уголовного розыска ГУ ВМД России по Волгоградской области, совместно с сотрудниками отдела МВД России по Светлоярскому району задержан находившийся в федеральном розыске по подозрению в совершении серии краж 27-летний волгоградец. Как сообщили «АН-онлайн» в пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, во время обыска в гараже задержанного сыщики обнаружили и часть похищенного. Уже установлено, что после совершения краж, имущество сбывалось в торговых точках и ломбардах по цене ниже себестоимости. Принимаются меры к задержанию всех участников преступной группы.