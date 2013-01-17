Сатанисту, убившему 16-летнюю беременную школьницу, присудили 15 лет

В Челябинской области завершилось расследование убийства 16-летней девушки. 22-летнему жителю Озерска Анатолию Охабкину, обвиняемому в убийстве школьницы, дали 15 лет колонии строго режима.

За совершение жестокого преступления на него также наложили штраф в 1 миллион рублей.

По данным пресс-службы СК РФ по Челябинской области, следствием и судом установлено, что 8 декабря 2011 года в своей комнате общежития по улице Октябрьской в городе Озерске в ходе ссоры Охабкин задушил капроновым шнуром ранее знакомую ему 16-летнюю девушку, которая сообщила ему о беременности.

Охабкин, убив подругу, решил скрыть следы преступления. Преступник отделил череп от тела, а обезглавленные останки вынес во двор в зимней куртке, где положил их на площадке сбора бытовых отходов.

Анатолий Охабкин вел замкнутый образ жизни, все время проводил за компьютерными играми, пишет «Российская газета».

22-летний молодой мужчина обесцветил волосы, чтобы больше походить на эльфа из любимой игры. В ходе расследования в его комнате в общежитии были найден рисунок шестиконечной звезды - такие обычно изображают приверженцы культа сатаны. В ходе следствия также выяснилось, что Охабкин был вменяем, но не желал нести ответственность за рождение ребенка.

Начальница пресс-службы Челябинского областного суда Елена Вериго заявила, что при назначении наказания суд учел, что преступление совершено Охабкиным впервые, а также его явку с повинной, написанную после задержания, и последующее способствование раскрытию преступления.