В Санкт-Петербурге налоговик подозревается в получении взятки в 800 тыс рублей, подозреваемая, по данным СКР, налоговый инспектор межрайонной инспекции ФНС России №18 Наталья Митюхина, женщина задержана, решается вопрос об её аресте.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, подследственная Митюхина, как считает следствие, потребовала в декабре 2012 года от руководства одной из коммерческих организаций передачу ей взятки в размере 800 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СКР.

"В обмен" на 800 тысяч рублей Митюхина пообещала не включать в акт выездной налоговой проверки нарушений налогового законодательства указанной коммерческой организации.

Часть требуемой суммы, а именно - 400 тысяч рублей - Митюхина получила 14 января 2013 года в бизнес-центре, расположенном в доме 44 по Свердловской набережной Санкт-Петербурга. Сегодня, 17 января 2013 года. подозреваемая получила следующую часть денежных средств в размере 200 тыс. рублей, после чего была задержана сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Следствие продолжается.