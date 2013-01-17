При строительстве объектов саммита АТЭС было украдено еще 96 миллионов

При строительстве объектов саммита АТЭС во Владивостоке было совершено крупное хищение металла на сумму более чем 96 миллионов рублей при строительстве уникального моста через бухту Золотой рог. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

По данным следствия, главный подозреваемый в этом деле - Рафаэль Джавадов, который работал в службе безопасности "Мостовика" — компании, принимавшей участие в строительстве моста. Он организовал группу, в составе которой были работники из контрольно-пропускного пункта, кладовщики и водитель. Одни беспрепятственно пропускали "свой" транспорт, а другие — отгружали металл со складов. Посещая режимные склады, злоумышленники вывезли по поддельным документам сотни тонн металлоконструкций. Похищенное у компании-застройщика подозреваемые сдавали в пункты приема металла во Владивостоке.

В региональном МВД РФ рассказали, что в ходе следствия организатор преступной группы был арестован, еще трое участников находятся под подпиской о невыезде. По фактам хищения возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере", предусматривающей до десяти лет лишения свободы.