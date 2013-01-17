Употребление в пищу мяса бродячих собак привело к смерти жителя второго по значению города Мордовии – Рузаевки. Однако мужчина умер не от заражения какой-либо из инфекций, переносчиками которых являются бездомные животные, а пал от рук своих приятелей-собутыльников. Накормить их блюдом, более характерным для традиционной корейской кухни он имел неосторожность во время одной из попоек.

Как сообщили "АН-онлайн" в Рузаевском Межрайонном следственном отделе, завершившаяся трагически история началась в конце минувшего года. Компания молодых людей, собравшаяся в одном из притонов в частном секторе Рузаевки, обратила внимание на странный вкус супа, которым их потчевал радушный хозяин – спившийся 49-летний мужчина. На вопрос о составе блюда, он ответил, что варит его из мяса пойманных им бездомных собак. Это признание вызвало гнев компании, застолье прекратилось, а хозяин был избит гостями, не оценившими его корейские кулинарные изыскания.

Продолжение истории последовало через несколько дней. Все в том же доме собралась та же компания, через некоторое время после начала гулянки молодые люди вспомнили злополучный эпизод с супом из собачатины. Отставив в сторону стаканы с самогоном, они снова стали избивать хозяина. Когда мужчина потерял сознание, они перенесли его в соседнюю комнату, а сами продолжили застолье в компании с сожительницей хозяина дома и другими гостями, которые лишь на следующий день, проспавшись, и обнаружили труп мужчины.

В настоящее время в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по факту "причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Свою вину в содеянном они признали.