Еврейская автономная область «подсаживается» на героин

Служба Наркоконтроля по ЕАО подвела итоги работы за 2012 год. Как сообщил «АН-online» Алексей Малинников, в 2012 году Службой Наркоконтроля по ЕАО было выявлено 174 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 130 уголовных дел направлено в суд, окончено семь уголовных дел с квалифицирующим признаком «группа лиц по предварительному сговору», в завершающей стадии находится уголовное дело в отношении членов преступного сообщества, действующего на территории ряда субъектов ДФО.

В ходе межведомственной оперативно-профилактической операции «МАК-2012» в ЕАО были выявлены очаги произрастания дикорастущей конопли на площади 52,4 га, из них 46,8 га было уничтожено. Общий вес уничтоженных растений конопли составил около 184 тонн. По итогам 2012 года общий вес наркотических средств, изъятых из незаконного оборота Службой Наркоконтроля по ЕАО, составил четверть тонны.

В прошлом году в Еврейской автономии в 13 раз увеличилось число случаев изъятия героина. Начальник РУФСКН по Хабаровскому краю Николай Хромин акцентировал на этом внимание присутствующих, предложив в связи с резким возросшим притоком героина в регион проводить системную работу в борьбе с «белой смертью».

Прокурор ЕАО Лидия Дьяконова заметила, что в местной криминальной хронике, связанной с незаконным оборотом наркотиков, практически не фигурируют организованные преступные группировки. По её словам, в Хабаровском крае регулярно разоблачаются банды наркоторговцев, а в ЕАО, судя по уголовным делам, организованной преступности нет. Специалисты в этом сильно сомневаются.

Участниками расширенной коллегии, состоявшейся в Биробиджане, стало более 50 человек. Среди них - начальник регионального управления ФСКН по Хабаровскому краю генерал-лейтенант полиции Николай Хромин, заместитель начальника Службы Наркоконтроля по ЕАО Алексей Малинников, прокурор Еврейской автономии Лидия Дьяконова, начальник УФСБ России по ЕАО Алексей Кальян, заместитель начальника областного УВД Игорь Хайбулов и другие.