Телохранитель успел выстрелить в убийцу Деда Хасана

Следствие информирует о ходе расследования дела об убийстве Аслана Усояна, 75-летний вор в законе, конфликтующий с Тариэлом Ониани (Таро) за сферы влияния, скончался вчера от огнестрельных ранений, покушение произошло в центре Москвы.

По данным следствия 16 января около 14 часов Аслан Усоян в сопровождении двух охранников прибыл к ресторану, расположенному на улице Поварской, когда один из охранников открывал дверь в помещение, второй сопровождал Усояна, находясь позади него.

В помещении ресторана посетителей встречали трое сотрудников заведения. При входе в ресторан прозвучал один выстрел, и охранник, открывавший дверь, незамедлительно втолкнул раненого Усояна в ресторан и закрыл дверь.

По закрытым дверям ресторана киллер сделал пять выстрелов, охранник Усояна произвел один ответный выстрел в предполагаемое им местонахождение убийцы.

Следствие сообщает, что охранники Усояна, оказав первую медицинскую помощь и останавливая кровотечение, не дожидаясь приезда медицинских сотрудников, самостоятельно отвезли потерпевшего в клиническую больницу им. Боткина, где вор в законе впоследствии скончался.