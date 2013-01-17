В Дагестане сотрудник полиции подозревается в убийстве, которое имело место 16 октября 2012 года, обвинение предъявлено сотруднику республиканского ОМОН-2 МВД 23-летнему младшему сержанту.

Следствие считает, что 16 октября в 22 часа полицейский, проезжая на своей автомашине марки ВАЗ 21093 по улице Ермошкина Махачкалы, встретился с Абдуллой Гамзатовым и примерно к 22 часам 30 минутам подвез его на автомашине к дому по проспекту Акушинского.

В итоге между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора, переросшая в драку, сотрудник полиции забил Гамзатова до смерти., подозреваемый арестован, следствие ведётся.