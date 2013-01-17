В Кургане за изнасилование студентки будут судить ректора вуза, в изнасиловании подозревается ректор Зауральского гуманитарно-технологического института, расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

Следствие считает, что 17 мая 2012 года, находясь в своем служебном кабинете, в ходе совместного распития спиртного обвиняемый совершил изнасилование студентки ВУЗа, пришедшей для сдачи зачета.

Злоумышленник добавил в бокал студентки вещество, от которого она потеряла ориентир во времени и пространстве, по причине чего не в состоянии была оказать какое-либо сопротивление.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.