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В Хабаровске предъявлены обвинения похитителям грузов

17 января 2013, 09:06 [«Аргументы Недели. Хабаровск», Михаил Анисимов, Хабаровск ]

В Хабаровске предъявлены обвинения похитителям грузов
Фото предоставлено ГУВД ДВФО

В дальневосточной столице продолжается расследование дела о мошенничествах в сфере грузоперевозок. По самым скромным подсчётам сумма причинённого потерпевшим ущерба превысила 20 миллионов рублей, сообщили корреспонденту «АН-онлайн» в пресс-службе Дальневосточного управления МВД.

На клиентов аферисты выходили через Интернет. Выдавая себя за представителей несуществующих транспортных компаний, они вывезли с территорий различных фирм и предприятий десятки тонн морской и мясной продукции, большое количество строительных материалов, автомобильных шин. Под разными именами и названиями фирм мошенники вели переговоры, контролировали выполнение заявок, отгрузку товара. Нередко сами перевозили или сопровождали груз. Для этого проходимцы использовали автотранспорт с ранее похищенными номерами либо арендовали фуры. У каждого из них была определенная роль в группе. В результате в числе пострадавших оказались как отдельные предприниматели, так и крупные организации – поставщики и заказчики из Приморья, Хабаровска, Иркутска, Красноярска, других городов России.

Задержали аферистов в 2012 году. По делу проходят восемь человек. Им предъявлены обвинения в совершении 11 преступлений в составе организованной группы. Самые активные участники аферы отправлены под стражу, один находится на подписке о невыезде. Ещё один был объявлен в международный розыск, но полицейские уже знают, где он находится. Есть сведения, что ранее неоднократно судимый за разбои и кражи 35-летний мужчина скрывается за рубежом.

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