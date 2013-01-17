Жительница Читы убила трехлетнюю дочь, следствие ведётся

Жительница Читы убила трехлетнюю дочь, малышка пропала летом 2012 года в поселке КСК города Читы, подозреваемая задержана, мать ребенка призналась в убийстве дочери, тело девочки, спрятанное матерью-убийцей в лесу, ищет полиция.

Следствие считает, что в июне 2012 года жительница КСК ударила свою 3-летнюю дочь рукой по голове, девочка потеряла сознание и умерла. Мамаша вывезла тело убитой дочери в лес и спрятала.

Об аресте подозреваемой следствие будет ходатайствовать перед судом 18 января.

У матери-убийцы остались еще два ребенка - сын восьми лет и двухлетняя девочка.