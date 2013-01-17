Прооперирована свидетельница убийства Аслана Усояна ( Деда Хасана ), 30-летней потерпевшей проведена операция, женщина переведена в отделение интенсивной терапии (реанимации), ее состояние стабильно.

Потерпевшая была ранена вчера, когда неизвестный в центре Москвы застрелил криминального авторитета Аслана Усояна. 75-летний вор в законе скончался несмотря на меры, предпринятые медиками.