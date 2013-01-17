Сегодня в центре Москвы после ссоры застрелили мужчину, следствие ведется

Сегодня в центре Москвы застрелили мужчину, по словам очевидцев, убийство произошло около часа ночи,

выстрелы раздались после громкой ссоры, тело потерпевшего обнаружено во дворе дома номер 9 по улице Садово-Спасская.

Житель Москвы скончался от огнестрельного ранения дробовым зарядом в область паха, установили эксперты, личность погибшего установлена, потерпевшему было 44 года.