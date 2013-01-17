СМИ сообщают подробности убийства Деда Хасана ( настоящее имя Аслан Усоян ) , криминальный авторитет, переживший ранее не одной покушение, скончался вчера днем от полученных ранений, по предварительным данным, в деда Хасана стреляли из бесшумного автомата.

Источник, близкий к следствию, рассказал АН, что убийца Деда Хасана использовал бесшумный автомат "Вал", калибр оружия - 9 мм, это оружие разработано для спецподразделений российской армии и правоохранительных органов.

Усоян выходил из ресторана, когда в него выстрелили не менее шести раз, покушение на Деда Хасана произошло в центре Москвы, вор в законе скончался в больнице им. Боткина.

АН напоминают: Аслан Усоян - старейших вор в законе, ему было 75 лет года, Дед Хасан много лет боролся за первое место на криминальном подиуме со своим оппонентом Тариэлом Ониани (Таро).

В сентября 2010 года Дед Хасан выжил после покушения, тогда в него попала одна пуля калибра 7,62, выпущенная из китайского аналога Калашникова.