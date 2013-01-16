Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, убитый в среду в Москве, может быть похоронен в на Даниловском кладбище. Такое предположение высказали в правоохранительных органах столицы.

Предположение сделано на основании того, что на Даниловском кладбище в российской столице покоятся этнические курды, некоторые из которых были связаны с преступным миром, передали "Вести".

Дата похорон Аслана Усояна пока не определена.

"АН" писали, что морг Боткинской больницы, где находится тело убитого "вора в законе" Деда Хасана, в среду взяла под охрану полиция.

Напомним, Усоян был убит в среду днем на Поварской улице у ресторана "Каретный двор". Снайпер якобы стрелял с крыши одного из домов из винтовки. Усоян получил ранение в шею.

Уточняется, что ранения получила 30-летняя официантка - в грудь и бедро. Пострадавшая женщина находится в больнице, ее прооперировали.

Проводится расследование.

ВИДЕО "Вести".