СКР: информация о признаниях убийцы Богдана Прахова преждевременна. ВИДЕО

Информацию пресс-центра МВД России о том, что задержанный в убийстве пятилетнего Богдана Прахова сознался в содеянном, в Следственном комитете России назвали преждевременной. Ранее сегодня полиция уведомила о признании подозреваемого Сергея Козлова.

"Ни о каких признательных показаниях сейчас не может быть и речи. Оценка показаний подозреваемого будет дана следствием только после их проверки процессуальным путем", - сообщили в Следственном комитете, передали Вести".

"Необходимо иметь в виду, что объективная и достоверная информация о ходе расследования этого уголовного дела может исходить только от Следственного комитета, в производстве которого оно находится", подчеркивает СКР.

В среду официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин рассказал, что по подозрению в убийстве и похищении ребенка задержан 35-летний житель Петушков, инвалид второй группы по психическому заболеванию Сергей Козлов.

В настоящее время владимирский следователь СКР ведет допрос задержанного, передает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

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"АН" писали, что в августе 30-летний Дмитрий Семёнов, написал явку с повинной и признался в убийстве двумя месяцами ранее пятилетнего Богдана Прахова в Петушках Владимирской области.

Напомним, днем 19 июня 2012 года с территории садоводческого товарищества "Мир" в окрестностях города Петушки неустановленным лицом был похищен 5-летний Богдан Прахов, тело которого с признаками насильственной смерти обнаружено в лесопосадке утром следующего дня.



Гибель малолетнего ребенка вызвала огромный общественный резонанс. Расследование уголовного дела Председателем Следственного комитета России взято под личный контроль.

ВИДЕО пресс-службы СКР.