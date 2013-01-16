Морг Боткинской больницы, где находится тело убитого криминального авторитета Аслана Усояна, "вора в законе" Деда Хасана, в среду взяла под охрану полиция.

Для того, чтобы обеспечить безопасность и исключить различные провокации, тело убитого Усояна будут охранять до похорон.

По последним данным, обнаружено оружие, из которого убит криминальный авторитет. Ранее оперативники обнаружили гильзы. Предположительно, в Деда Хасана стреляли из разного оружия. По данным СКР, киллер использовал созданный для спецподразделений бесшумный автомат "Вал" калибра 9 миллиметров.

Напомним, Усоян был убит в среду днем на Поварской улице у ресторана "Каретный двор". Снайпер якобы стрелял с крыши одного из домов из винтовки. Усоян получил ранение в шею. Уточняется, что ранения получила 30-летняя официантка — в грудь и бедро. Дед Хасан был госпитализирован в Боткинскую больницу, где скончался в реанимации. Сейчас морг, где находится его тело, охраняется.

Пострадавшая женщина находится в больнице, ее прооперировали. Проводится расследование.

АС "Вал" (автомат специальный) разработан в климовском ЦНИИточмаш во второй половине 1980-х годов вместе с бесшумной снайперской винтовкой ВСС "Винторез". Он состоит на вооружении подразделений специального назначения.

Дед Хасан был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России, контролировавших преступные группировки юга страны. В 2010 году на него уже было покушение: авторитет и его охранник в центре Москвы попали под обстрел снайпера, но оба выжили. Тогда сначала источники сообщили, что Дед Хасан скончался, позже выяснилось, что он жив.

Экс-глава МВД России Анатолий Куликов считает, что Усояна могли убить из-за передела сфер влияния после возвращения из тюрем других авторитетов 1990-х годов, передает РИА Новости. По его мнению, осужденные, отбывавшие наказания в начале-середине 90-х, вернулись, а все ниши заняты, это кому-то и не понравилось.