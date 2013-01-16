СКР: Следователи допрашивают охранников убитого Деда Хасана

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится расследование уголовного дела по факту убийства 75-летнего Аслана Усояна — известного криминального авторитета, «вора в законе» Деда Хасана.

В настоящее время следователи допрашивают охранников убитого, назначено проведение судебно-медицинских и баллистических экспертиз. Следствием проверяются различные версии совершения преступления, в том числе, связанную с криминальной деятельностью потерпевшего и возможными конфликтами с представителями этой же среды.

По версии следствия, в среду в первой половине дня в районе улице Поварской в центре Москве неустановленным лицом. В Усояна были произведены выстрелы предположительно из автомата специального ВАЛ. Усоян был убит у ресторана «Каретный двор».

Получивший одно огнестрельное ранение Усоян был доставлен в клиническую больницу им. Боткина. Через 10 минут пребывания в реанимации Дед Хасан скончался.

В ходе нападения на криминального авторитета два огнестрельных ранения получила находившаяся на месте происшествия женщина. Она была госпитализирована. Пострадавшая перенесла операцию.

В ходе осмотра места происшествия на лестничном пролете между 5 и 6 этажами дома, расположенного напротив места убийства было обнаружено 6 гильз калибра 9мм, что позволяет следствию сделать выводы о месте нахождения стрелявшего.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст. 222 УК РФ (убийство, незаконный оборот огнестрельного оружия), сообщается на сайте СКР.

Полиция взяла под усиленную охрану морг Боткинской больницы, где находится тело авторитета.

Расследование уголовного дела продолжается.

Эксперты не исключают, что теперь другие авторитеты могут начать оспаривать друг у друга право на освободившееся место.