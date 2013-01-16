Симферопольские продавщицы догнали грабителя и забрали у него наворованное
16 января 2013, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]
Утром 13 января в Центральный райотдел милиции Симферополя поступило сообщение от продавцов косметического магазина о совершении грабежа.
Мужчина вошел в магазин, взял с полок четыре флакона геля для бритья «Нивея» и выбежал с похищенным, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.
«Продавщицы оказались не робкого десятка и бросились вдогонку. Девушки уже на улице догнали его, «отбили» товар и вернулись с ним в магазин», - уточнили в милиции.