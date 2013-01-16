Жертвуя ферзя

Хроника происшествий на новогодние каникулы обычно пестрит бытовухой. Случаются пожары, поножовщина, инциденты, отягощенные долгими алкогольными возлияниями. Поэтому задержание и последующий арест вице-премьера правительства Волгоградской области Павла Крупнова, озвученный по всем федеральным ТВ-каналам, стали нетипичными для праздничных январских дней. Обычно спокойное время, когда чиновники отдыхают на горнолыжных курортах или в теплых странах, а правоохранители уходят на недельные выходные, в этот раз отметилось масштабным скандалом. Впрочем, календарных парадоксов в этом деле немало.

Господин Крупнов был задержан в рождественский сочельник, 6 января. В официальном сообщении Следственного комитета России, последующем вслед за задержанием, пояснялось, что Крупнов курировал вопросы деятельности Министерства здравоохранения Волгоградской области, в том числе эффективность реализации программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы, одним из приоритетных мероприятий которой являлось проведение капремонта здания областного онкологического диспансера. Вице-премьер, согласно все тем же данным следствия, дал указание найти строительную фирму, которая в случае заключения с ней госконтракта на сумму 170 миллионов рублей, готова передать «откат» в 10%. Такой подрядчик был найден очень быстро. В июле 2012 года, сразу после заключения контракта, чиновник правительства получил 17 миллионов рублей. То есть, получил в июле, а задержан только через полгода в январе.

Впрочем, этот полугодовую «отсрочку» можно объяснить фактом возбуждения 11 декабря уголовного дела в отношении директора компании «Волгострой» - подрядчика ремонта онкодиспансера. Руководителю компании Павлу Пепеляеву вменяют статью «мошенничество» и обвиняют в неиспользовании при ремонте строительных материалов на сумму более 7 миллионов рублей.

Следователи объявили, что при расследовании вышли на эпизоды, в которых фигурировал и чиновник правительства Павел Крупнов.

«Как часто бывает в таких случаях, личная нажива чиновника оказывается выше последствий таких контрактов — получив свои 10% «отката», Крупнов потерял интерес к диспансеру, потому что до сих пор работы в диспансере не завершены, хотя их срок истек»,— прокомментировал ситуацию официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

Переводя с чиновничьего на русский: деньги Павлики поимели, а ремонта больница не дождалась. По - прежнему наши чиновники воруют не с прибыли, а с убытков.

Арест Крупнову продлили опять до календарно говорящей даты – до 7 марта. Адвокат ходатайствовал об освобождении вице-премьера из-под стражи под залог в полмиллиона рублей. Но суд счел убедительными доводы следствия о наличии значительных сумм денег и объектов недвижимости у Крупнова, которые могут ему позволить скрыться или повлиять на свидетелей. Учитывая, что пост в правительстве Волгоградской области чиновник занял только в марте 2012 года, а «откат» получил уже в июле, в предприимчивости ему не откажешь.

На том же судебном заседании заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов объявил, что его арест – следствие оговора и политическая провокация против действующей власти. И в частности, направленная против губернатора. Напомним, что до кресла в правительстве Волгоградской области, которое он занял после прихода в регион губернатора Сергея Боженова, Крупнов возглавлял комитет здравоохранения Астрахани, когда мэром там был Боженов. После переезда в Волгоградскую область новой команды губернатора, были заменены и главные врачи ряда ключевых волгоградских больниц.

Логичным было предположение, что перевод дела в плоскость «политического» будет продолжен. Но пресс-служба губернатора Боженова вскоре объявила, что место Крупнова в правительстве занял Евгений Харичкин, ранее занимавший пост регионального министра социальной защиты. А в начале этой недели Крупнов дал признательные показания и даже вернул большую часть незаконно полученного денежного вознаграждения.

Как сообщил руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, Павел Крупнов пошел на сотрудничество со следствием. Его признательные показания зафиксированы на видео. Большая часть полученных в качестве «отката» денег возвращена государству. В общей сложности из 17 миллионов возвращено 15, которые передала в правоохранительные органы супруга обвиняемого. Остальную сумму Павел Крупнов должен вернуть в ближайшее время.

Вполне вероятно, что губернатор решил «пожертвовать ферзем», чтобы не накалять общественное мнение накануне визита в Волгоград Владимира Путина на празднование 70-летия Сталинградской победы.

И чтобы потом разыграть ещё один ход – «провести в королевы пешку». 24 марта в Городищенском одномандатном округе № 5 пройдут довыборы депутата Волгоградской областной думы на место ушедшего в регправительство Ангара Полицемако. В конце прошлой недели стало известно, что региональный политсовет «Единой России» выдвинул одним из кандидатов на выборы Муниру Шабанову - советника губернатора Волгоградской области, депутата астраханской областной Думы. В случае избрания Шабановой депутатом волгоградской облдумы, она может быть в последующем избрана спикером регионального заксобрания. Это в свою очередь даст астраханской команде преимущества при формировании списка кандидатов на выборы в сентябре 2014 года и укрепит контроль над регпарламентом.

Врезка: Павел Крупнов сначала объявил, что его арест – следствие оговора и политическая провокация против действующей власти, но потом дал признательные показания.

Бокс: «скорая» развязка

Имя Павла Крупнова фигурировало и в другом региональном скандале, связанном с передачей «скорой помощи» в руки частника. Конкурс на предоставление транспортных услуг для «скорой» выиграла недавно созданная компания «Новая скорая помощь – Волгоград». Ее владелец – Евгений Фридман, действующий от Агентства социальных инициатив, создал подобные предприятия спецтранспорта в Нижнем Новгороде, Перми и Кирове. Однако в первый день 2013 года начать работу, как предполагалось по проекту, новые реанимобили в Волгограде не смогли: оказалось, что они оборудованы только лишь лежачим местом, а медицинское оборудование, которое необходимо для оказания экстренной медпомощи, отсутствует полностью. Уже после ареста Крупнова председатель правительства Волгоградской области Константин Храмов объявил о расторжении государственного контракта с ООО «Новая скорая помощь». Это решение «было принято вице-губернатором в связи с тем, что до сих пор условия контракта фирмой «Новая скорая помощь» не исполнены, - сообщила пресс-служба регправительства. - Для того чтобы население Волгограда получало полноценную скорую медпомощь, городские подстанции продолжат работать в прежнем режиме». Меж тем, Следственное управление СК России по материалам прокуратуры УФСБ России и ГУ МВД России области начало процессуальную проверку по факту попытки передачи «скорой медицинской помощи» в частные руки, результаты которой обещают огласить уже на следующей неделе.