Сотрудник Псковского юридического института присваивал премии коллег

Начальник финансово-экономического отдела Псковского юридического института ФСИН России подозревается в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ).

По версии следствия, с января по декабрь 2012 года мужчина получил от пяти сотрудников института часть причитающихся им дополнительных выплат за высокие показатели по службе. Таким образом «выручка» начальника финансово-экономического отдела составила более 120 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сообщили «АН-онлайн» в СУ СК РФ по Псковской области.