В общежитии СПбГУ зарезали двух рабочих из Марий Эл

В общежитии СПбГУ зарезали двух рабочих из Республики Марий-Эл.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», сегодня около 1 часа ночи в городе Петергофе, в комнате №202 общежития Санкт-Петербургского государственного университета (Ботаническая улица, д. 70/2) 30-летний Андрей Б. во время внезапно возникшей ссоры ножом убил двух рабочих ООО «Липецк Книпинг», жителей города Йошкар-Ола. Одному погибшему 21 год, другому – 26 лет.



Рабочие проживали в указанной комнате, они производили ремонт общежития.

Подозреваемый задержан нарядом ОВО на месте происшествия по сообщению граждан. В Управлении вневедомственной охраны сообщили, что задержанный является земляком убитых. Он не сопротивлялся полиции.



В настоящее время следственная группа продолжает работу, возбуждено уголовное дело.





