В общежитии СПбГУ зарезали двух рабочих из Марий Эл
16 января 2013, 14:12 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В общежитии СПбГУ зарезали двух рабочих из Республики Марий-Эл.
Как передает АН «Оперативное прикрытие», сегодня около 1 часа ночи в городе Петергофе, в комнате №202 общежития Санкт-Петербургского государственного университета (Ботаническая улица, д. 70/2) 30-летний Андрей Б. во время внезапно возникшей ссоры ножом убил двух рабочих ООО «Липецк Книпинг», жителей города Йошкар-Ола. Одному погибшему 21 год, другому – 26 лет.
Рабочие проживали в указанной комнате, они производили ремонт общежития.
Подозреваемый задержан нарядом ОВО на месте происшествия по сообщению граждан. В Управлении вневедомственной охраны сообщили, что задержанный является земляком убитых. Он не сопротивлялся полиции.
В настоящее время следственная группа продолжает работу, возбуждено уголовное дело.