В среду официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что в деле "Оборонсервиса" о хищении имущества Минобороны появился еще один фигурант, им стал заместитель генерального директора "Славянки" Константин Лапшин.

Владимир Маркин сказал журналистам, что "в рамках указанного уголовного дела сегодня следствие намерено ходатайствовать об аресте начальника департамента текущего ремонта компании "Славянка" — заместителя генерального директора компании Константина Лапшина".

Напомним, ранее по этому же делу был задержан временно исполняющий должность начальника хозяйственного управления (ХОЗУ) Минобороны РФ Николай Рябых. Об этом сообщал Хамовнический суд Москвы.

Также по этому уголовному делу были арестованы генеральный директор "Славянки" и учредитель ЗАО "Безопасность и связь" Александр Елькин, Андрей Луганский, являвшийся с апреля 2011 года генеральным директором ЗАО "Безопасность и связь", а также Юлия Ротанова, фактически исполнявшая обязанности помощника генерального директора компании "Безопасность и связь".