В Джанкое вандалы срубили верхушки у голубых елей: им грозит три года

С начала января текущего года следственным отделом Джанкойского горотдела милиции открыты уголовные производства по нескольким фактам незаконного спила голубых елей.

Так, двое друзей 14 и 15 лет – жители одного из сел Джанкойского района, праздновали наступление нового года, передает сектор связей с общественностью крымского главка МВД.

«В разгар веселья у подростков закончились сигареты. Поскольку денег уже не было, они решили спилить елку и продать ее. Практически в центре села парни спилили верхушку у полутораметровой голубой ели. Покупатель «новогоднего атрибута» нашелся очень быстро. Цена лесной красавицы была по рыночным меркам просто смешной - 20 гривен. Молодые люди купили пачку сигарет и продолжили праздник», - рассказали в секторе.

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