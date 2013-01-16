Задержан мужчина, ударивший ножом охранника гипермаркета

Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан 39-летний житель Петербурга, который, при попытке выноса неоплаченного товара, ударил ножом охранника гипермаркета.

14 января 2013 года в 15.05 39-летний неработающий житель Петербурга (ранее многократно судимый, в основном за покушения на кражи) при попытке выноса неоплаченного товара — продуктов питания — из гипермаркета «Карусель», расположенного на улице Партизана Германа, 47, ударил ножом 44-летнего охранника указанного гипермаркета, передает ГУ МВД России по Петербургу. Злоумышленник был задержан нарядом отдельной роты патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Красносельскому району на месте происшествия, по сообщению администрации. Пострадавший с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в тяжелом состоянии госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 4 п. «в» УК РФ. Указанный гражданин задержан на основании статьи 91 УПК РФ.