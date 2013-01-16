Организатор спектакля «Лолита» заявил о том, что его избили

Вечером 13 января трое мужчин 20-25 лет напали на Артема Суслова, организатора спектакля «Лолита», который должны были представить в конце декабря на площадке «Эрарты».

Как корреспонденту «БалтИнфо» рассказал сам Артем Суслов, неизвестные выманили его под предлогом взять интервью о постановке «Лолиты». «Мой телефон был в открытом доступе. Позвонили с просьбой дать интервью. Договорились, что встретимся в Купчино, где фонтан и можно красиво снять интерьвью на камеру. Пришел туда, но там никого не оказалось. А когда пошел обратно, они на меня напали. Повалили в снег несколькими ударами и стали спрашивать, педофил ли я. Если говорил, что нет, они били по лицу», - рассказал Суслов.

По его словам, все происходящее записывалось одним из нападавших на видеокамеру. «Жду теперь, когда выложат в Интернете», - пояснил он. «Меня били раньше, но до этого никогда к животу не приставляли пистолет», - подчеркнул Суслов и отметил, что обращался в больницу, но от госпитализации решил отказаться. Напомним, постановка спектакля по роману Владимира Набокова «Лолита», которая должна была состояться в декабре 2012 года, возмутила некоторых представителей общественности. В конце октября спектакль отменили. Однако в конце декабря постановка все же состоялась в «Эрарте».