Камбоджийский суд сегодня допросит Сергея Полонского

Камбоджийский суд сегодня начнет допрос Сергея Полонского и еще двух россиян, арестованных вместе с ним в конце прошлого года в курортном городе Сиануквиль. Об этом сообщил один из камбоджийских адвокатов россиянина.

Вопрос о временном освобождении россиян под залог в настоящее время не ставится.

Потерпевшие свои заявления отозвали, адвокаты в связи с этим надеются на скорое благополучное завершение процесса.