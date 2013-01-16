Камбоджийский суд сегодня допросит Сергея Полонского
16 января 2013, 09:38 [ «Аргументы Недели» ]
Камбоджийский суд сегодня начнет допрос Сергея Полонского и еще двух россиян, арестованных вместе с ним в конце прошлого года в курортном городе Сиануквиль. Об этом сообщил один из камбоджийских адвокатов россиянина.
Вопрос о временном освобождении россиян под залог в настоящее время не ставится.
Потерпевшие свои заявления отозвали, адвокаты в связи с этим надеются на скорое благополучное завершение процесса.