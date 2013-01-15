Судью ВС Дагестана Магомедова могли убить из-за его профдеятельности

В Следственном комитете России сообщили, что следователи выясняются все обстоятельства убийста судьи Верховного суда Республики Дагестан Магомеда Магомедова. В качестве приоритетной версии убийства следователи рассматривают профессиональную деятельность судьи.

Во вторник, 15 января, около 21:00 мск возле дома 54 по улице Горького города Махачкалы неустановленное лицо произвело не менее 5 выстрелов в судью Верховного суда Республики Дагестан Магомеда Магомедова. От полученных ранений судья скончался на месте происшествия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 295 и 222 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, незаконный оборот оружия).

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшедшего.