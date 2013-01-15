Под Керчью селян массово ловят на краже угля из вагонов
15 января 2013, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]
Под Керчью жители окрестных поселков начали массово устраивать набеги на вагоны с углем.
Только за последние насколько дней милиция задержала 9 человек, передает собкор «Аргументов недели – Крым».
Каждый из задержанных ухитрился выбросить из вагона от полутонны угля. В опустошении вагонов принимали участие жители поселков Багерово, Останино, Чистополье, которые расположены вблизи железнодорожных веток.