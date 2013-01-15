Под Керчью селян массово ловят на краже угля из вагонов

Под Керчью жители окрестных поселков начали массово устраивать набеги на вагоны с углем.



Только за последние насколько дней милиция задержала 9 человек, передает собкор «Аргументов недели – Крым».



Каждый из задержанных ухитрился выбросить из вагона от полутонны угля. В опустошении вагонов принимали участие жители поселков Багерово, Останино, Чистополье, которые расположены вблизи железнодорожных веток.

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