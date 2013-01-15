В Махачкале убит судья Верховного суда Дагестана Магомед Магомедов

В Махачкале во вторник, 15 января, вечером неизвестные расстреляли судью Верховного суда Дагестана Магомеда Магомедова.

Нападение на республиканского судью было совершено около 21:00 мск рядом с домом №54 по улице Горького в дагестанской столице. От полученных ран судья скончался на месте.

На месте происшествия в настоящее время работает оперативно-следственная группа.

По предварительной версии следствия, судья Верховного суда Дагестана убит выстрелами из пистолета. В Следственном управлении СКР по Дагестану и в пресс-службе МВД по Дагестану информацию об убийстве Магомеда Магомедова подтвердили.