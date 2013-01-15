В Петербурге вор бил стекла машин ради сотовых телефонов

Сколько автомобилистов не предупреждай, а бдительности не прибавляется. Так нескольким водителям придется потратиться на новые автостекла и замки из-за сотовых телефонов, которые они оставили в салонах машин.

Впрочем, вора, творившего разгром, все-таки задержали. 36-летнего мужчину поймали с поличным, когда тот пытался что-то вытащить из разбитого стекла автомобиля Shkoda, пишет КП. Дело было глубокой ночью, когда наряд вневедомственной охраны при патрулировании обнаружил во дворе дома 10 по переулку Антоненко подозрительного мужчину. - При осмотре прилегающей территории нашли еще несколько машин, которые также были вскрыты, - рассказали в пресс-службе УВО ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. А у задержанного при обыске обнаружили сотовые телефоны Nokia и Samsung, а также инструменты и сумку для награбленного.

Автовора доставили в полицию. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям - за кражу, а также за повреждение чужого имущества.