Похитить и сдать на металлолом автобусную остановку пытались в Артёме

В Приморском крае полицейским удалось уберечь от демонтажа и похищения остановочный павильон общественного транспорта в Артёме, на который покусились молодые жители посёлка Шкотово, расположенного в десятке километров от города.

Ночью понедельника сотрудники дорожно-патрульной службы артёмовского горотдела полиции, патрулируя маршрут в районе улицы Крымской, обратили внимание на микроавтобус, который стоял возле остановки транспорта. Возле машины находились трое молодых людей. Полицейские осмотрели автомашину и обнаружили в ее кузове газосварочный аппарат и газовые баллоны, а в салоне - спецодежду дорожных рабочих.

Также привлекли внимание инспекторов ДПС несколько металлических листов со следами термической резки, находившихся за остановкой. Все участники подозрительного трио были доставлены в городской отдел полиции для разбирательств.

"Выяснилось, что задержанные - жители поселка Шкотово. Двое из них уже имели противоречия с законом и отбывали наказания в местах лишения свободы за кражи, незаконное проникновение в жилище, а также за хранение наркотических веществ. В ходе дознания было установлено, что накануне один из парней предложил приятелям поехать в город Артем, где, по его словам, есть бесхозный металл, который можно выгодно сдать. Молодые люди охотно согласились", - сообщает пресс-служба приморского УМВД России.

"Бесхозным металлом" оказалась автобусная остановка. Сейчас приятели полностью признали свою вину.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По её результатам будет принято решение о возбуждении дела.