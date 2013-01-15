Дело об убийстве Влада Листьева не подлежит прекращению

Официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил, что точка в деле об убийстве в 1995 году известного тележурналиста Владислава Листьева пока не поставлена. Дело приостановлено, но не прекращено.

«Точку в этом деле рано ставить, оно не подлежит прекращению. Расследование уголовного дела приостановлено, при этом даны поручения оперативным службам и как только появится значимая информация, следствие будет возобновлено, так что работа продолжается», сказал Маркин, сообщает gazeta.ru.



Владислав Листьев был создателем и ведущим ряда популярных телепередач: «Взгляд», «Поле чудес», «Час пик», «Тема», «Угадай мелодию». В 1995 году Листьев стал гендиректором ОРТ и первого марта был убит выстрелом в голову возле своего дома на Новокузнецкой улице в Москве. Первая пуля попала в руку, вторая – в голову. Ценности и большая сумма наличных, имевшиеся у него, остались нетронутыми, что дало основание следователям предположить, что убийство связано с деловой или политической деятельностью телеведущего. Исполнители и заказчики убийства до сих пор не найдены. В 2006 году Генпрокуратура приостановила предварительное следствие из-за невозможности установить причастных к преступлению конкретных лиц.