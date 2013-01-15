Из-за отца Алексея Кабанова подрались сотрудники телеканалов

Столичная полиция проводит проверку информации о якобы имевшем место конфликте между редакторами программы «Прямой эфир» и сотрудницами с программы «Пусть говорят». Они не поделили отца женоубийцы, Вячеслава Кабанова.

Съемочные группы «Прямого эфира» с Михаилом Зеленским и «Пусть говорят» с Андреем Малаховым не смогли договориться, кто пригласит Вячеслава Кабанова, сын которого обвиняется в убийстве супруги - журналистки Ирины Кабановой.



Вчера днем на службу «02» из медучреждений поступили сообщения о том, что к ним поступили с ушибами редакторы канала «Россия 1» программы «Прямой эфир» 1961 и 1987 года рождения, которые после оказания помощи были отпущены домой. У одной женщины зафиксировали ушиб лица, у другой - травма живота. Как они рассказали, у них произошел конфликт с незнакомыми женщинами с телеканала «ОРТ» программы «Пусть говорят» .

По данному факту проводится проверка.

Ранее «АН» сообщали: Алексей Кабанов рассказал следствию, что после убийства жены Ирины, весь следующий день он развлекал троих детей мультфильмами и играми, чтобы те не заходили в ванную, где он расчленял труп.