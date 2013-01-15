Эксперты антивирусной компании "Лаборатория Касперского" раскрыли масштабную шпионскую сеть. Киберпреступники 5 лет незаконно собирали данные с мобильных устройств и компьютеров дипломатических ведомств и госструктур.

Целью злоумышленников были организации в Восточной Европе, СНГ, а также в Северной Америке.

"Первые данные к нам поступили в октябре 2012 года. Один из наших партнеров прислал подозрительный зараженный вредоносный файл, который мы проанализировали и быстро поняли, что эта атака достаточно высокопрофильная и интересная. По тому набору файлов, который интересует атакующих, было понятно, что они заинтересованы в документах, - рассказал ведущий антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Виталий Камлюк. - По списку жертв понятно, что их интересуют какие-то профильные организации, посольства, как правило Восточной Европы. Мы также видели, что были заражены и ряд компаний из киноиндустрии, нефтедобывающей и аэрокосмической", цитируют его слова vesti.ru.



Зараженнными оказались и исследовательские институты, из чего можно сделать вывод, что преступников интересовал и формат, касающийся современных научных исследований.

Эксперты компании первый раз столкнулись с массивной разработкой с таким количеством вредоносного кода. Они считают, что не обошлось без русскоговорящих разработчиков.